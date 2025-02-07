Kastamonu'nun Cide ilçesinde kontrolden çıkan Tofaş otomobilin şarampole düştüğü kaza maddi hasarla atlatıldı. Araç uçuruma yuvarlanmaktan ağaçlar sayesinde kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Cide'de Köseli köyünde Y.T. yönetimindeki 37 FC 811 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün ıslak zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde düştü. Kaza maddi hasarla atlatıldı.
İki ağaç kökü sayesinde uçuruma düşmekten kurtulan aracın sürücüsü Y.T., sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Verilmiş sadakamız varmış, kazayı ucuz atlattık" dedi.
Araç, olay yerine çağrılan çekici marifetiyle bulunduğu yerden çıkartıldı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Cide'de Tofaş Otomobil Şarampole Düştü - Son Dakika
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