Cihangir'de Ahşap Binada Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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Cihangir'de Ahşap Binada Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Cihangir\'de Ahşap Binada Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Cihangir'de bulunan iki katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangını çıkaran 5 yaşındaki çocuğun battaniyeyi tutuşturması sonucu olduğu öne sürüldü. Yangın, kilometrelerce uzaktan dahi görülecek kadar büyük bir duman oluşturdu.

27.02.2024 18:48  Güncelleme: 18:50
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Cihangir'de öğle saatlerinde ahşap bir binada yangın çıktı. Dumanlar kilometrelerce öteden görülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beyoğlu Cihangir Mahallesi Sanatkarlar Caddesi üzerinde bulunan iki katlı ahşap binada saat 14.45 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevrede yaşayanlar yangına ilk müdahaleyi bahçe hortumlarıyla yaparken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangını 5 yaşındaki çocuk çıkarmış

Yanan iki katlı binanın lojman olarak kullanıldığı, Nusretiye Camii imamı ve müezzini ile ailelerinin yaşadığı öğrenildi. Öte yandan, yangının müezzinin 5 yaşındaki çocuğunun battaniyeyi tutuşturması sonucu çıktığı öne sürüldü.

"İlk başta hortumla su tuttum"

Yangına ilk müdahaleyi yapan bir vatandaş, "Evde oturuyordum, dumanın geldiğini gördüm ve dışarı çıktım. İlk başta hortumla su tuttum. Daha sonra itfaiye geldi ve müdahale etti. Burada imam ve müezzin oturuyordu, onların lojmanıydı" dedi.

"İtfaiyeden Allah razı olsun"

Yangını gören bir başka vatandaş ise, "Ahşap tabii, o yüzden çabuk yanmış. Bir hayli alev olmuş. İtfaiye hızlı geldi, hepsinden Allah razı olsun. Koştular, hemen söndürdüler. Kontrol altına aldılar" diye konuştu.

Kilometrelerce uzaktan görüldü

Öte yandan cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, ahşap binadan yükselen dumanın kilometrelerce uzaktan görüldüğü kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cihangir, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cihangir'de Ahşap Binada Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cihangir'de Ahşap Binada Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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