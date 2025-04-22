Çin'de Eski Yetkili Rüşvetten Tutuklandı

Çin'de eski üst düzey yolsuzlukla mücadele yetkilisi rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Çin'de yolsuzlukla mücadele yetkilisi Li Gang'ın rüşvet almakla suçlandı. Daha önce Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Örgütlenme Departmanına bağlı disiplin ve denetim ekibinin başında olan Li, savcılığın talimatıyla tutuklandı.

Çin Komünist Partisi tarafından yapılan açıklamada, Li'ye yönelik suçların Ulusal Denetleme Komisyonu tarafından araştırıldığı ve daha sonra dosyanın savcılığa yönlendirildiği ifade edildi. Li, tutuklanmadan önce parti disiplinini ve yasayı ciddi şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle partiden ihraç edilmiş ve kamu görevinden uzaklaştırılmıştı.

Çin'de geçtiğimiz yıl merkez bankası başkan yardımcısı, üst düzey bir askeri yetkili ve ülkenin en büyük petrol ve gaz şirketinin eski başkanı gibi üst düzey isimler hakkında yolsuzluk soruşturmaları başlatılmıştı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Ocak ayında yaptığı bir konuşmada, yolsuzluğun Çin'de hala yaygın olduğunu ve arttığını belirterek, bunun Komünist Parti için en büyük tehdit olduğunu ifade etmişti. - PEKİN