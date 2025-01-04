Çin'de Gıda Pazarında Yangın: 8 Ölü

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Çin'in Hebei eyaletindeki bir gıda pazarında çıkan yangın sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Zhangjiakou şehrinin Qiaoxi bölgesindeki bir gıda pazarında yerel saatle 08.40 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yetkililer, yangında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. Alevler, 1.5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni bilinmiyor. - PEKİN