Çin'de okul önünde araç kalabalığa daldı - Son Dakika
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Çin'de okul önünde araç kalabalığa daldı

Çin\'de okul önünde araç kalabalığa daldı

Hunan eyaletinde bir ilkokul önünde meydana gelen kazada yaralananlar var, sürücü gözaltında.

19.11.2024 10:28
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Çin'in Hunan eyaletinde bir ilkokulun önünde aracın kalabalığa dalması sonucu yaralananlar olduğu belirtildi.

Çin'in Hunan eyaletindeki Changde şehrinde yer alan bir ilkokulun önünde araç kalabalığa daldı. Yerel kaynaklar tarafından açıklamada, kazada yaralananlar olduğu belirtilirken, araç sürücüsü çevredekiler ve güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerinde toplanan birkaç kişi öfkeyle araca saldırdı. Sürücü olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Yaralıların ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, olayda can kaybı olup olmadığı ise bilinmiyor.

Çin'de yaşanan son olayla birlikte bir haftada üçüncü kez benzer bir saldırı meydana geldi. Ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde Cumartesi günü bir meslek yüksekokulunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı. Zhuhai kentinde ise 12 Kasım'da bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 35 kişi hayatını kaybetmiş, 43 kişi de yaralanmıştı. - PEKİN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Dünya, Hunan, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çin'de okul önünde araç kalabalığa daldı - Son Dakika

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