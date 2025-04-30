Çin'deki Patlamada 1 Ölü, 21 Yaralı

Çin'in Taiyuan kentindeki bir yerleşim yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Çin'in kuzeyindeki Shanxi bölgesine bağlı Taiyuan kentinde yerel saatle 13.17 sıralarında patlama meydana geldi. Olay yerine 210 itfaiyeci ve 43 itfaiye aracı sevk edildi. Patlamanın nedeni bilinmezken, bir binanın önündeki çok sayıda araç alevler içinde kaldı, arabalardan ve bazı binaların pencerelerinden yoğun duman yükseldi. Patlamanın şiddetliyle bazı evlerin de camları kırıldı. Yetkililer patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Patlama, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletindeki bir restoran yangınında 22 kişinin öldüğü faciadan bir gün sonra gerçekleşti. Liaoning yetkilileri yangının nedeninin araştırıldığını ancak bir gaz patlaması veya kundaklama ihtimalinin bulunmadığını belirtti. - PEKİN