Çin'in Sichuan eyaletinde orman yangını çıktı

Denizli'de Sahte Tarihi Eser Dolandırıcılığı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Metin Y., sahte tarihi eserin satışına ortak etme vaadiyle dolandırıldığını ihbar etti. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan operasyonla İzmir'de bulunan M.E.U., E.Y. ve H.M. yakalandı. İfadelerinde suçlarını itiraf eden M.E.U. ve E.Y. tutuklandı, H.M. ise serbest bırakıldı. Heykellerin sahte olduğu ise Denizli Müze Müdürlüğü tarafından tespit edildi.