Çin'in Sichuan eyaletinde orman yangını çıktı - Son Dakika
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Çin'in Sichuan eyaletinde orman yangını çıktı

Çin'in Sichuan eyaletinde bulunan Ganzi Tibet Özerk İlinde şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor. Acil durum ve itfaiye ekipleri 5 helikopterle birlikte yangına müdahale ederken, şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.

16.03.2024 17:10  Güncelleme: 17:12
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Çin'in Sichuan eyaletinde ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale sürüyor.

Çin'in Sichuan eyaletinde bulunan Ganzi Tibet Özerk İlinde orman yangını çıktı. Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle giderek yayıldı. Acil durum ve itfaiye ekipleri 5 helikopterle birlikte yangına müdahale ederken, şu ana kadar can kaybı bildirilmedi. Alevlere müdahale sürüyor. - SİCHUAN

Kaynak: İHA

İtfaiye, Tibet, Çevre, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çin'in Sichuan eyaletinde orman yangını çıktı - Son Dakika

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