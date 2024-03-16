Çin'in Sichuan eyaletinde orman yangını çıktı

Çin'in Sichuan eyaletinde ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale sürüyor.
Çin'in Sichuan eyaletinde bulunan Ganzi Tibet Özerk İlinde orman yangını çıktı. Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle giderek yayıldı. Acil durum ve itfaiye ekipleri 5 helikopterle birlikte yangına müdahale ederken, şu ana kadar can kaybı bildirilmedi. Alevlere müdahale sürüyor. - SİCHUAN
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Körfez ilçesinde seyir halindeki bir geminin limana yanaşma manevrası sırasında vinçlere çarpması sonucu meydana gelen kazayla ilgili yapılan ilk tespitlerde yaralanan olmadığı ve çevre kirliliğinin oluşmadığı belirlendiğini açıkladı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Evyapport limanında seyir halindeki bir gemi, duramayarak kıyıda bulunan vinçlere çarptı. Vinçlerin devrilme anı dehşet verici bir şekilde kameralar tarafından kaydedildi. Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, geminin duramayıp vinçleri devirmesi ve çalışanların korku dolu anları ise telefon kameralarına yansıdı.
Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen yağış sebebiyle kayganlaşan kara yolunda 2 ayrı trafik kazası yaşandı. İlk kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanırken, ikinci kazada sürücü yaralanmadı ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Metin Y., sahte tarihi eserin satışına ortak etme vaadiyle dolandırıldığını ihbar etti. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan operasyonla İzmir'de bulunan M.E.U., E.Y. ve H.M. yakalandı. İfadelerinde suçlarını itiraf eden M.E.U. ve E.Y. tutuklandı, H.M. ise serbest bırakıldı. Heykellerin sahte olduğu ise Denizli Müze Müdürlüğü tarafından tespit edildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Merkezefendi ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 24 kişi gözaltına alınırken, 154 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. Operasyon neticesinde masalarda bulunan para ve oyun malzemelerine el konuldu.
Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tanker ile bir otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü olan genç öğretmen hayatını kaybederken, tanker şoförü ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çekmeköy'de tekerlekli sandalyeyle taşıdığı bir çocuğu kullanarak dilencilik yapan kişinin, dilencilik yaptığı yere otomobille götürüldüğü ve otomobilden inip hazırlandıktan sonra dilencilik yaptığı görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bilecik-Vezirhan karayolu Gülümbe rampalarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kazada 2 tır çarpıştı ve kazaya sebep olan tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki bir gemi, Evyapport limanında bulunan vinçlere çarptı. Devasa vinçlerin domino etkisiyle devrildiği anlar, çalışanların telefon kameralarına yansıdı. Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan olmaması büyük bir faciayı önledi.
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