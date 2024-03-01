Cinayet suçundan aranan şüpheli jandarma devriyesinde yakalandı - Son Dakika
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Cinayet suçundan aranan şüpheli jandarma devriyesinde yakalandı

Cinayet suçundan aranan şüpheli jandarma devriyesinde yakalandı Aksaray'da "kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında 23 yıl 3 ay 16 gün hapis cezası bulunan şüpheli jandarma devriyesinde yakalandı.

01.03.2024 11:17
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Cinayet suçundan aranan şüpheli jandarma devriyesinde yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da "kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında 23 yıl 3 ay 16 gün hapis cezası bulunan şüpheli jandarma devriyesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Alayhanı köyünde ve çevresinde devriye atan Alayhanı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Kimlik kontrolden geçirdiği E.Y. isimli şahsın Genel Bilgi Taraması sorgusunda "kasten adam öldürme" suçundan arandığı ve hakkında 23 yıl 3 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet suçundan aranan şüpheli jandarma devriyesinde yakalandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Aksaray, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cinayet suçundan aranan şüpheli jandarma devriyesinde yakalandı - Son Dakika

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