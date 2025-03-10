Cinsel Saldırı Suçlusu Yakalandı

Cinsel saldırı suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

SAMSUN - Samsun'da cinsel saldırı suçundan 25 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 25 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.K., yakalanarak gözaltına alındı. ekipler tarafından yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.