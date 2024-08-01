Çırçır Tepesi'ndeki korkutan yangın - Son Dakika
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Çırçır Tepesi'ndeki korkutan yangın

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Çırçır Tepesi'nde otluk alanda çıkan yangın, hızla yayılarak geniş bir alana ulaştı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve daha büyük bir felaket önlendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

01.08.2024 21:33
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Çırçır Tepesi'ndeki korkutan yangın

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Atatürk Mahallesi'nde bulunan Çırçır Tepesi'nde otluk alanda meydana gelen yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çırçır Tepesi'nde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, hızla otluk alanı kapladı. Yangının büyüyerek yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınması için itfaiye başkanlığına bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede büyümesini engelledi. Ekipler, alevlerin geniş bir alana yayılmadan söndürülmesi için yoğun bir çaba gösterdi. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte, olay yerinde soğutma çalışmaları devam etti.

Yangının etkili olduğu alanlarda, zaman zaman dumanların yükselmesi ve alevlerin görünmesi nedeniyle çevredeki vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Ancak itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük bir felaket yaşanmasının önüne geçildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından çalışma başlatıldı. İtfaiye ve diğer ilgili kurumlar, yangının sebebini ve herhangi bir zararın olup olmadığını belirlemek için detaylı inceleme yapacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çırçır Tepesi'ndeki korkutan yangın - Son Dakika

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