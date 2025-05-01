Çocukların Tehlikeli Oyunu

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde çocukların hareket halindeki yük vagonuna tutunup oyun oynadığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Toprakkale ilçesinde tren garında yük treni geçtiği sırada çocukların vagonu tutarak oynadığı tehlikeli oyun, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocuklardan biri vagona çıkarken, ikisi de koşarak trene asıldı. Çevredeki bir vatandaşın uyarısı üzerine çocuklar trenden inerek bölgeden uzaklaştı. - OSMANİYE