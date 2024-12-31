Çok Sayıda Ürün Çalan Hırsız Yakalandı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde girdiği iş yerinden çok sayıda ürün çalan şahıs, çarşı ve mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde çaldığı ürünlerle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sungurlu ilçesinde devriye atan çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri C.T. isimli şahsı durdurarak GBT sorgusunu yaptı. Şahsın yanında bulunan beze sarılı çok sayıda malzemeyi gören ekip, durumdan şüphelendi. Polis merkezine götürülen şahsın, yanındaki çok sayıda ürünü bir iş yerinden çaldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - ÇORUM