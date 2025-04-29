Marketten evine dönerken canından oldu: Çöp kamyonu 70 yaşındaki adamı böyle ezdi- Karasu Belediyesi'ne ait çöp kamyonu 70 yaşındaki adamı ezdi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karasu Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, marketten çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Hasan Topaslan'ı ezdi.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde savcı incelemesi sonrasında Topaslan'ın cansız bedeni, hastane morguna sevk edilirken şoför gözaltına alındı.
Öte yandan meydana gelen kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşlı adamın karşıya geçtiği esnada çöp kamyonun üstünden geçtiği anlar görülüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sakarya'da çöp kamyonu 70 yaşındaki adamı ezdi - Son Dakika
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