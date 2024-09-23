Çöp Kamyonu Ev Duvarını Yıktı - Son Dakika
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Çöp Kamyonu Ev Duvarını Yıktı

Çöp Kamyonu Ev Duvarını Yıktı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan çöp kamyonu evin duvarını yıkıp bahçeye devrildi, sürücü yaralandı.

23.09.2024 08:45
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan çöp kamyonu bir evin istinat duvarını yıkıp ardından bahçeye devrildi. Büyük paniğin yaşandığı olayda kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Dişli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M., yönetimindeki 03 KU 979 plakalı çöp kamyonu çöp topladıktan sonra geri manevra yaparak sokaktan çıkmak istedi. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon V.P., isimli şahsın evinin istinat duvarına çarpıp ardından bahçeye devrildi. Kazada kamyon sürücüsü M.M., yaralandı. Yaralı sürücü kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Bolvadin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çöp Kamyonu Ev Duvarını Yıktı - Son Dakika

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