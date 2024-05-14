Çorum Alaca'da Fabrika Bahçesinde Park Halindeki Tır Yanarak Kül Oldu - Son Dakika
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Çorum Alaca'da Fabrika Bahçesinde Park Halindeki Tır Yanarak Kül Oldu

Çorum Alaca\'da Fabrika Bahçesinde Park Halindeki Tır Yanarak Kül Oldu

Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan bir un fabrikasının bahçesinde park halinde bulunan bir tır, elektrik kontağı sonucu çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, tırda büyük maddi hasar meydana geldi.

14.05.2024 20:07
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Çorum'un Alaca ilçesinde, fabrika bahçesinde park halinde bulunan tır alev alarak yandı.

Olay, Yıldızhan Mahallesi Zile Caddesi üzerinde bulunan bir un fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah yükleme yapılacağı için akşam saatlerinde İsmail A. tarafından fabrika bahçesine park edilen 19 LL 073 plakalı tır alev alarak yanmaya başladı. Elektrik kontağı sonucunda çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede bütün aracı kapladı. Park halindeki tırdan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı yada yaralanan olmazken tırda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum Alaca'da Fabrika Bahçesinde Park Halindeki Tır Yanarak Kül Oldu - Son Dakika

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