Çorum Alaca\'da Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Alaca ilçesi Zile Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin T. (20) idaresindeki 19 NC 503 plakalı otomobil, caddeden sola dönüş yapmak isterken karşı istikametten hızla gelen Muhammet Furkan İ. (24) yönetimindeki 19 AER 413 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan otomobiller yol kenarında park halinde olan çekiciye çarparak durabildi. Kazada iki otomobilin sürücüsü de yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde caddeden sola dönüş yapmak isteyen otomobilin hızla gelen otomobille çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller çekiciye çarpıyor.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM