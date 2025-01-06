Çorum'da 108 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da 108 Aranan Şahıs Yakalandı

Çorum\'da 108 Aranan Şahıs Yakalandı

Çorum'da JASAT dedektiflerinin çalışmalarıyla 108 kişi yakalandı, aralarında cezaevine girecekler var.

06.01.2025 14:58
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Çorum'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri ve ilçe birimlerince 12 Kasım 2024-1 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 108 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 12 Kasım 2024-1 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan toplam 108 kişi yakalandı.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapsi cezası bulunan şahıslar da kıskıvrak yakalandı. "Kasten öldürme" suçundan 36 yıl hapis cezası bulunan bir şahsın, ikameti İstanbul olmasına rağmen Çorum'un Mecitözü ilçesindeki kullanılmayan bir evde saklandığını tespit eden ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi. Şahıs operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. "Konut ve eklentilerinde yağma" suçundan 33 yıl 5 gün hapis cezası bulunan bir şahıs Çorum'un Sungurlu ilçesindeki saklandığı evde, "kamu kurum ve kuruluşlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs İi merkezindeki evinde, "cinsel saldırı" suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir şahıs ise il merkezindeki bir evde yakalandı. Yakalanan hükümlüler işlemlerinin ardından tutuklandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da 108 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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