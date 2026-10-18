Çorum'da 18 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs bıçaklı saldırıda yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da 18 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs bıçaklı saldırıda yaralandı

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Çorum\'da 18 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs bıçaklı saldırıda yaralandı
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Çorum'un Yavruturna Mahallesi'nde 18 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs, tanımadığını iddia ettiği bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, polisin saldırganın kimliğini belirlemek için inceleme başlattığı öğrenildi.

Çorum'da 18 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs, tanımadığını iddia ettiği bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, Yavruturna Mahallesi Kulaksız 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu R.H. (18), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince saldırganın kimliğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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