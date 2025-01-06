Çorum'da DEAŞ'tan 5 Tutuklama

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Çaldıkları şey ve yaptıkları hareket "pes" dedirtti

Çorum'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama

ÇORUM - Çorum'da polis ekipleri tarafından DEAŞ Silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, tespiti yapılan 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Örgütle ilişkileri olduğu tespit edilen 5 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerin 5'i de tutuklandı.