Çorum'da düğün ve asker eğlencelerinde havaya ateş açanlara ceza

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Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde düğün ve asker eğlencelerinde havaya ateş açan 41 kişiye 75 bin 304 TL idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, "silahsız düğün, silahsız eğlence" sloganı ile il genelindeki düğünlerde denetimler sıklaştırıldı.

Düğün ve eğlencelerde havaya ateş açılması sebebiyle yaşanan can kayıplarının ve yaralanmaların önlenmesi amacıyla Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından "silahsız düğün, silahsız eğlence" sloganı ile denetimler arttırıldı.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk bölgesinde icra edilen düğün, eğlence, askere uğurlama vb. etkinliklerde resmi ve sivil görevlendirilen ekipler aracılığıyla yapılan kontrollerde; 8 tabanca, 6 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Denetimlerde izinsiz düğün ve eğlence düzenleyenler ile söz konusu etkinliklerde silahla ateş ettiği tespit edilen 41 şahıs hakkında adli ve idari işlemler yapılarak 75 bin 304 TL idari para cezası uygulandı.

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklama da " İzinsiz etkinlik yapılması ve etkinlikler esnasında ateşli silah kullanıldığının tespit edilmesi halinde Türk Ceza Kanunu'nun 170'inci maddesinde düzenlenen "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesinde "Emre Aykırı Davranış" hükmü ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c ve 66'ncı maddelerine göre gerekli yasal işlem yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın silahla ateş edilmesi olaylarını 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Jandarma'ya bildirmesi, üzücü olayların önlenmesine büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM