Çorum'da fabrika yangını

ÇORUM - Çorum'da gıda ürünleri ürettiği öğrenilen bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay, Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen fabrika üretim bölümünü sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.