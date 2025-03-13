Çorum'da Gıda Fabrikasında Yangın

Çorum'daki fabrika yangını böyle görüntülendi

ÇORUM - Çorum'da gıda fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, fabrikayı saran alevler dron ile görüntülendi. Yangında 7 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Olay, Çorum Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde'de bulunan Aksular firmasına ait gıda fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın üretim bölümünde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından fabrikada bulunan çalışanlar tahliye edilirken, 7 kişi dumandan etkilendi.

Ara ara patlamaların gerçekleştiği fabrikadaki yangının söndürülmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Fabrikayı saran alevler ise havadan görüntülendi.