Çorum'da İntihar Vakası: Aracını ve Evini Ateşe Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çorum'da İntihar Vakası: Aracını ve Evini Ateşe Verdi

Çorum\'da İntihar Vakası: Aracını ve Evini Ateşe Verdi

Çorum'da 67 yaşındaki Ali Rıza Gülbahçe, aracını ve evini ateşe vererek intihar etti. Valilik, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı. Gülbahçe'nin eşinin 4 ay önce evi terk ettiği ve daha önce de intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.

27.11.2024 13:57  Güncelleme: 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Valiliği tarafından, aracını ve evini ateşe vererek intihar eden şahısla ilgili açıklama yapılarak olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı duyuruldu.

Olay, sabah saatlerinde Ilıca Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza Gülbahçe (67), park halindeki otomobili ve cadde üzerindeki apartmandaki evini ateşe verdi. Şahıs daha sonra kendisini eve kilitledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, caddedeki vatandaşları tahliye ederek geniş güvenlik önlemi aldı. Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun çabaları neticesinde otomobildeki ve evdeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Daha sonra kapıyı kırarak eve giren ekipler tarafından Gülbahçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gülbahçe'nin 3 ay önce de evi terk eden şahıs tarafından intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Yaşanan olayla ilgili Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, intihar eden şahsın eşinin 4 ay önce evi terk ederek kadın sığınma evine yerleştiği ve şahsın bu sebeple de 2 Eylül'de intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığının kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 10.26'da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen araç yangını üzerine, ilimiz merkez Üçtutlar Mahallesi Ilıca Caddesi'ndeki olay mahalline saat 10.29'da ambulans, itfaiye ve emniyet ekipleri intikal etmiştir. Emniyet ekipleri olayın meydana geldiği yolu trafiğe kapatarak gerekli güvenlik önlemlerini almış, itfaiye ekipleri de olaya anında müdahale ederek araç ve evde çıkan yangını büyümeden kısa sürede söndürmüştür. İlk belirlemelere göre, olaya A.R.G. isimli şahsın aracını ve evini ateşe vermek suretiyle sebep olduğu kendisinin ölü olarak evde bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırmada hayatını kaybeden vatandaşın, eşinin 4 ay önce evi terk ederek kadın sığınma evine yerleştirdiği, 2 Eylül 2024 günü eşi ile görüşmek için ikametini ve aracını benzin şişeleri ile doldurup kendini patlatacağını söyleyerek intihar girişiminde bulunduğu, ancak emniyet ekiplerince ikna edilerek eyleminden vazgeçirildiği, çıkarıldığı mahkemece 'halk arasında korku ve panik oluşturmak' suçundan tutuklandığı ve 11 Eylül 2024 günü tahliye edildiği bilgisi edinilmiştir. Olayın tüm yönleriyle araştırılıp incelenerek aydınlatılması amacıyla adli ve idari tahkikat başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da İntihar Vakası: Aracını ve Evini Ateşe Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
12:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler
12:39 ’’Yenidoğan Çetesi’’ davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı’ndan tepki ''Yenidoğan Çetesi'' davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı'ndan tepki
11:02 Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak
10:25 Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı
19:54 Gergerlioğlu’nun Kürtçe Konuşması Meclis’te Tepki Çekti Gergerlioğlu'nun Kürtçe Konuşması Meclis'te Tepki Çekti
19:44 Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var! Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı
19:09 Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho’nun videosunu beğendi Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho'nun videosunu beğendi
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
18:50 DEM Partili Gergerlioğlu ile AK Partili Yanık arasında ’mevzuat’ tartışması DEM Partili Gergerlioğlu ile AK Partili Yanık arasında 'mevzuat' tartışması
18:34 Melisa Döngel, futbolcu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Melisa Döngel, futbolcu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
18:14 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını Macaristan’da izleyecek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını Macaristan'da izleyecek
17:56 RAMS Başakşehir’de Berkay Özcan kadro dışı bırakıldı RAMS Başakşehir'de Berkay Özcan kadro dışı bırakıldı
17:52 Narin cinayetinde yeni görüntü Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 14:03:48. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da İntihar Vakası: Aracını ve Evini Ateşe Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.