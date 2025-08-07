Çorum\'da iş yerinde yangın

Çorum'da bir bir iş yerinin çatı kısmda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Çorum Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde bulunan bir dükkanın çatısında, elektrik kontağından çıkan kıvılcım nedeniyle yangın başladı. Çatıdan dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki esnaf ve vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM