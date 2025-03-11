Çorum\'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Bilgilendirmesi

Çorum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde jandarma ekipleri tarafından kadına yönelik şiddetle mücadeleyle mücadeleyle ilgili vatandaşlara bilgilendirmede bulunuldu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde Çorum İl Jandarma Komutanlığınca kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Kadına yönelik şiddetle mücadele ve KADES uygulaması konularında da bilgilendirmeler yapıldı. Ekipler vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - ÇORUM