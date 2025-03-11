Çorum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde jandarma ekipleri tarafından kadına yönelik şiddetle mücadeleyle mücadeleyle ilgili vatandaşlara bilgilendirmede bulunuldu.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde Çorum İl Jandarma Komutanlığınca kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Kadına yönelik şiddetle mücadele ve KADES uygulaması konularında da bilgilendirmeler yapıldı. Ekipler vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Bilgilendirmesi - Son Dakika
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