Çorum'da kavşakta çarpışan iki otomobilden biri alev aldı, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da kavşakta çarpışan iki otomobilden biri alev aldı, 7 kişi yaralandı

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Çorum\'da kavşakta çarpışan iki otomobilden biri alev aldı, 7 kişi yaralandı
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Çorum-İskilip karayolu Uğurludağ kavşağında iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılıp çevre hastanelere kaldırılırken, otomobillerden birinde çıkan yangın söndürüldü.

Çorum'da iki otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- İskilip karayolu Uğurludağ kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A.Ç. idaresindeki 19 AEH 232 plakalı otomobil ile M.İ. yönetimindeki 19 ABJ 878 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan E.Ç., T.Ç., E.Ç. P.E.Ç. ve K.T. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlarda sıkışan yaralılar kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otomobillerden birinde çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Acil DurumUğurludağOtomobil3. SayfaİskilipGüncelÇorumKazaSon Dakika

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