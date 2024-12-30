Çorum'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

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BİM firmasına ait kamyon ile çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde BİM firmasına ait kamyon ile çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Alaca- Tokat karayolu Çopraşık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Mustafa Koç idaresindeki 31 KE 424 plakalı Lada marka otomobil ile karşı istikametten gelen İ.S. idaresindeki 34 KL 5057 plakalı, BİM firmasına ait Mercedes marka kamyon çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Keziban Koç ise yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan Keziban Koç, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Keziban Koç, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Mustafa Koç'un cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından araçtan çıkartılarak morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.