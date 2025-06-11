Çorum'da Kırım Kongo Uyarısı - Son Dakika
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Çorum'da Kırım Kongo Uyarısı

Çorum\'da Kırım Kongo Uyarısı
11.06.2025 18:22
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Vali Çalgan, yaz aylarında Kırım Kongo vakalarına karşı dikkatli olunmasını istedi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Mayıs ayı güvenlik verilerini paylaştığı basın toplantısında, "Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ilimizde de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları görülmeye başlandı. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri alarak dikkatli olmalarını önemle rica ediyorum" dedi.

Çorum Valiliğinde düzenlenen toplantıda Vali Ali Çalgan Mayıs ayı asayiş ve güvenlik konuları ile ilgili açıklamalarda bulundu. İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Naim Çetinkaya'nın da hazır bulunduğu toplantıda uyarılarda bulunan Vali Çalgan, yaz mevsimi ile birlikte görülmeye başlayan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları ile ilgili vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Yaz mevsimi sebebiyle alınan güvenlik tedbirleriyle ilgili de açıklamalarda buluna Çalgan, "Bilindiği üzere, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ilimizde de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları görülmeye başlandı. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri alarak dikkatli olmalarını önemle rica ediyorum. Yine yaz aylarında serinlemek amacıyla göl, gölet, sulama kanalları ve barajlar gibi alanlara girilmesi, maalesef boğulma olaylarına yol açabiliyor. Vatandaşlarımızın yalnızca belirlenen yüzme alanlarını kullanmaları hayati önem taşıyor. Orman yangınlarına karşı da tedbirlerimizi artırdık. Valiliğimizin aldığı kararla, 15 Haziran - 31 Ekim tarihleri arasında ilimizdeki ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştır. Bu yasağa uyulması konusunda tüm halkımızdan duyarlılık ve dikkat bekliyorum. Son olarak, düğün ve eğlencelerde havaya ateş açılması nedeniyle yaşanan yaralanma ve can kayıpları beni derinden üzüyor. Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz, tüm etkinlikleri sıkı şekilde kontrol edecek ve ateşli silah kullanımı tespit edildiğinde yasal işlemler kararlılıkla yapılacaktır. Düğünlerde güvenlik güçlerimiz sivil olarak da bulunacak ve bu tür davranışları tespit edecektir. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

"Özellikle kasten öldürme olaylarında yüzde 100 azalma gerçekleşmiştir"

Mayıs ayında emniyet ve jandarma ekiplerinin kararlı çalışmalarıyla suç oranlarında azalma yaşandığını kaydeden Vali Çalgan, "Mayıs ayında da terörle mücadelemiz kesintisiz devam etti. DEAŞ terör örgütüne yönelik 1 operasyon gerçekleştirdik, gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçları kapsamında yapılan 20 operasyonda 33 kişi gözaltına alındı ve 21'i tutuklandı. Uyuşturucu madde satın alma ve kullanma suçlarından ise 100 olayda 118 kişi gözaltına alındı. Toplamda 22 kişi uyuşturucu suçlarından tutuklandı. Operasyonlarda 329 gram Esrar, 131 gram metamfetamin, 3 bin 630 gram bonzai ve 11 bin 952 adet sentetik ecza gibi çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilmiştir. Kişilere karşı işlenen suçlarda, 2024 Mayıs ayına göre 2025 Mayıs ayında yüzde 10'luk bir artış yaşanmasına rağmen, olayları aydınlatma oranımız yüzde 95 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşti. Özellikle kasten öldürme olaylarında yüzde 100, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olaylarında yüzde 33, çocuğun cinsel istismarı olaylarında yüzde 25 ve hakaret olaylarında yüzde 12 azalma kaydedilmesi sevindiricidir. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise önemli bir düşüş yakaladık. Otodan hırsızlık olaylarında yüzde 50, evden hırsızlıkta yüzde 37, gasp olaylarında yüzde 87 ve dolandırıcılıkta yüzde 39 azalma sağlandı. Malvarlığına karşı işlenen tüm olaylarda 2024'e göre yüzde 17'lik bir düşüş yaşanmıştır. Mayıs ayı içerisinde, haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan toplam 362 kişi yakalanmıştır. Yapılan operasyonlar sonucunda 43 silah ele geçirilmiş ve 44 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Siber devriye faaliyetlerimizde suç unsuru tespit edilen 289 şahıs veya hesap hakkında işlem yapılmıştır. Terörle iltisaklı 219 şahıs tespit edilmiş, yasa dışı bahis ve çevrimiçi çocuk istismarına yönelik operasyonlar da gerçekleştirilmiştir. Trafik denetimlerimizi de artırdık. Mayıs ayında 106 bin 78 araç kontrol edilmiş, 23 bin 403 araca işlem yapılmıştır. Ticari taksi ve okul servisleri denetimlerimizde de önemli artışlar sağlandı. Düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 1 operasyon yapılmış, 11 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine teslim edilmiştir. Halen ilimizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 3 bin 281 kişidir. Çorum'un huzuru, Türkiye'nin huzuru için trafik ve asayiş ekiplerimiz tarafından yapılan denetimler, güvenlik uygulamaları ve ani kontroller kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Emniyet ve Jandarma teşkilatımız, şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden, büyük bir özveriyle 24 saat görev başında bulunmaktadır. Bu fedakar çalışmalarından dolayı kendilerine içtenlikle teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ali Çalgan, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Kırım, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Kırım Kongo Uyarısı - Son Dakika

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