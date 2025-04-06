Çorum'da Otobüs Kazası: 15 Yaralı

Çorum'da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde yolcu otobüsünün yoldan çıkarak şarampolde yan yattığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Çorum-Alaca Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Samsun'a seyir halinde olan turistik tur otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole girerek yan yattı. İlk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtaki yaralıları çıkartmak için çalışma başlatıldı. Otobüsün camından çıkartılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıyor.