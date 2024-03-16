Çorum'da feci olay: Silahlı saldırıya uğrayan gencin bacakları ampute edildi
ÇORUM - Çorum'da kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğrayan gencin bacakları ampute edildi.
Olay Kale Mahallesi Şehit Şükrü Öngün Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Can T. park içerisinde kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Parktan yükselen silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra 112 sağlık ekibi sevk edildi. Bacaklarından vurularak ağır yaralanan Ali Can T. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şahsın iki bacağının da ampute edildiği öğrenildi.
Silahla yaralama olayını gerçekleştiren kimliği belirsiz kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saklandığı evde yakalanan U.G. isimli şahıs, hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunuyordu. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şahıs cezaevine teslim edildi.
Çorum'da kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğrayan gencin bacakları ampute edildi. Olay Kale Mahallesi Şehit Şükrü Öngün Parkı'nda meydana geldi. Yaralı şahsın iki bacağının da ampute edildiği öğrenildi.
Edirne'de polisin 'dur ihtarına' uymayarak kaçan hafif ticari araç kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüsünün firar ettiği araçta 6 kaçak göçmen yakalandı. Polis ekipleri aracı yolda bırakarak kayıplara karışan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısındaki bacada çıkan yangın, apartman sakinlerini paniğe sevk etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenme olmadığı belirtildi. Yangının nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Edirne'de polisin 'dur ihtarına' uymayarak kaçan hafif ticari araç kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüsünün firar ettiği araçta 6 kaçak göçmen yakalandı. Polis ekipleri aracı yolda bırakarak kayıplara karışan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
Çorum'un Alaca ilçesinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için polis ekipleri ortaklaşa gerçekleştirdikleri uygulamada 575 şahıs sorgulandı, 182 araç kontrol edildi. Uygulamalar sonucunda 1 adet tabanca ve 1 adet kesici alet ele geçirildi, 1 araç trafikten men edildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısındaki bacada çıkan yangın, apartman sakinlerini paniğe sevk etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenme olmadığı belirtildi. Yangının nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Isparta'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Isparta Davraz Mahallesi 106 Cadde üzerinde meydana geldi. Kazaya karışan araçlar olay yerine çağırılan çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Balkırı köyünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. H.Ç. isimli şüpheli, Ali K. ve Mustafa Ç.'yi bıçakla yaraladı. Yaralılar, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek hastaneye kaldırıldı. Şüpheli gözaltına alındı.
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