Çorum\'da Silahlı Yaralama Operasyonu

Çorum'da silahlı yaralama şüphelilerinin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ile silah geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 29 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen silahla yaralama olayıyla ilgili Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde, olayın şüphelileri K.G. ve H.A.'nın evine operasyon düzenlendi. Şahıslardan K.G.'nin evinde yapılan aramada 1 adet av tüfeği, 6 adet uyuşturucu hap, 3 adet sentetik ecza hapı, 1 adet tüfek şarjörü, 4 adet fişek ele geçirildi. H.A'ya ait ikamette ise 3,5 gram ot esrar, 30 adet fişek, 1 adet sustalı bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili H.A. ve K.G. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - ÇORUM