Çorum\'da Tekstil Fabrikasında Yangın

Çorum'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay, Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Ersa Tekstil firmasına ait fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi tankerleri, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. - KASTAMONU