Çorum'da Usulsüzlük İddialarına Cevap - Son Dakika
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Çorum'da Usulsüzlük İddialarına Cevap

Vali Çalgan, inşaatlardaki usulsüzlük iddialarını titizlikle inceliyoruz, suçlularla mücadele kararlı.

12.03.2025 18:35
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Çorum Valisi Çalgan'dan inşaatlardaki usulsüzlük iddialarıyla ilgili açıklama: "Bu kişilerin projesini çizdiği binalar şimdiden başlandı, süratle tespit edilecek"

"Suç ve suçluların üzerine kararlıkla gitmeye devam ediyoruz"

ÇORUM - Çorum'da ruhsat almak için başvuruda bulunduğu bina projesinde usulsüzlük yaptığı iddia edilen mühendisin tutuklanmasıyla ilgili konuşan Vali Ali Çalgan, olayın 3 farklı boyutunun da titizlikle incelendiğini belirterek, "Bu kişilerin yaptığı projelerin hangisinde usulsüzlük olduğu tespit edilecek, sonra da bunun bina sıhhati açısından önemli bir aciliyet, güvenlik problemi oluşturup oluşturmadığı konusunda bilirkişiler son değerlendirmeyi yapacaklar" dedi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, düzenlenen basın toplantısında Ocak ve Şubat aylarına ait asayiş verilerini paylaştı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Ali Çalgan, geçen yılın ilk iki ayına göre kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 17,9 oranında, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise 41,7 oranında azalma sağlandığını ifade etti. Suça ve suçlulara geçit vermemek için jandarma ve polis ekiplerinin kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Vali Çalgan, sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgiler aktardı. Ruhsat almak için başvuruda bulunduğu bina projesinde usulsüzlük yaptığı tespit edilen mühendisin tutuklanması ve olayla ilgili iddialarla soruları yanıtlayan Vali Ali Çalgan, konunun tüm yönleriyle incelendiğini ve hem adli hem de idari açıdan tüm sorumluların tespiti için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

"Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 17,9 oranında azalma sağlanmıştır"

Ocak ve Şubat ayında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgiler veren Çalgan, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 3 operasyon gerçekleştirilmiş, 3 kişi tutuklanmıştır. DEAŞ terör örgütüne yönelik 3 operasyon gerçekleştirilmiş, 7 kişi gözaltına alınmış, 6 kişi tutuklanmış, 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. DHKP/C, MLKP ve Diğer Terör Örgütlerine Yönelik 2 operasyon gerçekleştirilmiştir. Asayiş suçları ile mücadele kapsamında ise kişilere karşı işlenen suçlar kategorisinde, 2024 Yılı Ocak/Şubat ayları ile 2025 Yılı Ocak-Şubat ayları olay sayıları karşılaştırıldığında; konut dokunulmazlığı olaylarında yüzde 33 oranında, kişilerinin huzur ve sükununu bozma olaylarında yüz 6 oranında, cinsel taciz olaylarında yüzde 29 oranında, hakaret olaylarında yüzde 10 oranında, çocuğun cinsel istismarı olaylarında yüzde 7 oranında, kasten yaralama olaylarında yüzde 24 oranında, tehdit olaylarında yüzde 20 oranında azalma meydana gelmiştir. Kişilere karşı işlenen tüm suçlarda 2024 yılı Ocak-Şubat aylarına göre 2025 yılı Ocak-Şubat aylarında yüzde 17,9 oranında azalma sağlanmıştır. Malvarlığına karşı işlenen suçlar kategorisinde, 2024 Yılı Ocak-Şubat ayları ile 2025 yılı Ocak-Şubat ayları olay sayıları karşılaştırıldığında otodan hırsızlık olaylarında yüzde 100 oranında, motosiklet hırsızlığı olaylarında yüzde 80 oranında, oto hırsızlığı olaylarında yüzde 67 oranında, evden Hırsızlık Olaylarında yüzde 67 oranında, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında yüzde 53 oranında, gasp olaylarında yüzde 40 oranında, dolandırıcılık olaylarında yüzde 41 oranında azalma meydana gelmiştir. Malvarlığına karşı işlenen tüm suçlarda, 2024 yılı Oca-Şubat aylarına göre 2025 yılı Ocak-Şubat aylarında yüzde 41,7 oranında azalma, sağlanmıştır. 2025 yılı ilk iki ayı içerisinde, çeşitli suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunanlardan, hapis cezası ile aranan 158 kişi, ifade için aranan 541 kişi olmak üzere toplam 699 kişi yakalanmıştır. Yapılan operasyonlar sonucunda 94 tabanca, 30 kurusıkı tabanca ve 70 av tüfeği olmak üzere toplam 194 silah ele geçirilmiş, 204 kişi hakkında işlem yapılmıştır" dedi.

'Uyuşturucuyla mücadelede 258 kişi gözaltına alınmıştır'

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına da yer veren Vali Çalgan, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçları kapsamında ilk iki ayda yapılan 56 Operasyonda 107 kişi gözaltına alınmıştır. 58 kişi tutuklanmış, 30 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. TCK 190-191 Uyuşturucu madde satın alma, bulundurma ve kullanma suçları kapsamında ilk iki ayda gerçekleşen 236 olayda 258 kişi gözaltına alınmıştır. 2 kişi tutuklanmış, 30 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Uyuşturucu ile mücadele Kapsamında toplam 60 kişi tutuklanmış, 60 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Bu olaylarda 191 gram esrar 1,121 kilogram metamfetamin, 1,684 kilogram bonzai, 7 bin 488 adet sentetik ecza hapı 50 adet captegon, 62 adet extacy ele geçirilmiştir" diye konuştu.

2 ayda 166 bin 962 aracın kontrol edildi

Siber suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde Ocak ve Şubat ayları içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde toplam 165 şahıs veya hesap hakkında işlem yapıldığını belirten Vali Çalgan, terörle iltisaklı 45 şahıs tespit edildiğini ve çevrimiçi çocuk istismarına yönelik 1 operasyon gerçekleştirdiğini ifade etti. Trafik denetimleri ile ilgili de bilgiler aktaran Vali Çalgan, 2 ayda 166 bin 962 aracın kontrol edildiğini ve 44 bin 515 araca işlem yapıldığını kaydetti. Çorum'da geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının Şubat ayı itibariyle 3 bin 343 olduğunu belirten Vali Çalgan, düzensiz göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde yılın ilk iki ayında 20 düzensiz göçmenin olduğunu aktardı. Bolu Kartalkaya'daki yangının ardından teknik ve uzman personellerden oluşan bir komisyon kurduklarını söyleyen Vali Çalgan, komisyon tarafından il merkezindeki 45 binanın denetlendiğini dile getirdi.

" Osmancık, İskilip, Sungurlu ve il merkezimizde hayvan barınakları yapılması için proje çalışmaları tamamlandı"

Gündemde olan sokak hayvanlarıyla ilgili Çorum'da yürüten çalışmalara değinen Çalgan, "İlimizde 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında valiliğimiz başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla düzenli olarak İL Hayvanları Koruma Kurulu tertip edilmektedir. Kurul insan, hayvan ve çevre sağlığına ilişkin önemleri belirleyerek, sahipsiz hayvanlardan kaynaklı sorunların tespiti ve çözümlerine yönelik çalışmaları yürütmek üzere kararlar almakta ve bunları uygulayıcı birimlere intikal ettirmektedir. Hayvanları Koruma Kurulu'nun yapmış olduğu çalışmaların yanı sıra, ilimizde 2002 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulmuştur. Bu birliğe ilimizdeki 13 ilçe, Merkez ilçe ve iki beldemiz üye durumdadır. Birliğimiz tarafından kısırlaştırma, küpe ve çip takımı ile rehabilitasyon çalışması uzun süreden beridir devam etmektedir. Birliğimiz tarafından Osmancık, İskilip, Sungurlu ve il merkezimizde hayvan barınakları yapılması için proje çalışmaları tamamlanmış, önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacaktır. Belki ihaleyi yapmış olacaktık ama ilimizde geçmekte olan hızlı tren hattının il merkezi için düşündüğümüz hayvan barınağı alanından geçmesinden dolayı yeni bir alan arayışına girildi. Belli bir gecikme de bundan yaşanmış oldu. İnşallah bu barınakları yaparak, sokakları ve hayvanlarımızı daha güvenli hale getirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

"Suç ve suçluların üzerine kararlıkla gitmeye devam ediyoruz"

Suça ve suçlulara göz açtırmayacaklarını kaydederek konuşmasını sürdüren Çalgan, "Mottomuz Çorum'un huzuru, ülkemizin huzuru. Bunun gerçekleşmesi için arkadaşlarımız aralıksız ve artarak devam eden çalışmalar yürütmekteler. Suç ve suçluların üzerine kararlıkla gitmeye devam ediyoruz. Huzur ve sükunu kaçıranlara, toplumsal düzeni bozmaya çalışanları kararlılıkla göz açtırmayacağımızı yineliyoruz. İlimiz genelinde huzur ve güven ortamının tesisi için gece gündüz çalışan jandarmamız ve emniyet personelimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Müfettiş talebinde bulunduk"

Ruhsat almak için başvuruda bulunduğu bina projesinde usulsüzlük yaptığı tespit edilen mühendisin tutuklanması ve olayla ilgili iddialarla soruları yanıtlayan Vali Ali Çalgan, konunun tüm yönleriyle incelendiğini ve hem adli hem de idari açıdan tüm sorumluların tespiti için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Vali Çalgan konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Bu olayın bir kaç boyutu var. Ama hiçbir boyutu ihmal edilmeksizin gerekenler yapılmakta. Bir boyutu bu usulsüzlükleri yapan mühendis ya da mühendislerin adalete teslim edilmesi. Bir tanesi şu an tutuklandı. İstismarı bizzat yapanın sorumluluğu konusu. İkincisi ise bu ihmal, usulsüzlük dikkatle, sağlıklı bir görev yapmaları tespit edilebilir miydi, noktası var. Bu da olayın kamu görevlilerinin sorumluluğu boyutu demektir. Buna da bakma durumundayız, buna da bakılacak. Bu konuyla ilgili müfettiş talebimiz oldu. İnşallah kısa sürede gelip buna da bakacaklar. Bunun üçüncü boyutu da bu kişilerin projesini çizdiği binalar, şimdiden başlandı, süratle tespit edilecek. Bu kişilerin yaptığı projelerin hangisinde usulsüzlük olduğu tespit edilecek, sonra da bunun bina sıhhati açısından önemli bir aciliyet, güvenlik problemi oluşturup oluşturmadığı konusunda bilirkişiler son değerlendirmeyi yapacaklar. Ondan sonrası binayı satın alanlar, müteahhit ve mühendisle adli dava konusu yapılacak konular. Şunu söyleyebilirim; bu olay meydana geldiğinden beri belediye başkanlığımızla beraber hangi binalarda bu kişinin sorumlu olduğunu tespitini yaptık. Müfettiş talebinde bulunduk. İlgili mühendis hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Sevimsiz, insanı üzen bir hadise. Ümit ederim, sınırlı boyutta kalır, bina sıhhatini önemli ölçüde etkileyecek bir sonuç oluşturmamış olsun. Ama bunlar araştırmayla ortaya çıkacak hususlar."

Toplantıda, Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Jandarma Albay Naim Çetinkaya da hazır bulundu.

Kaynak: İHA

Ali Çalgan, Çorum, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Usulsüzlük İddialarına Cevap - Son Dakika

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