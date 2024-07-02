Çorum'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Çorum'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı

Çorum\'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı

Çorum polisi tarafından merkez ve Osmancık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 3 bin 350 gram skunk, 180 gram sentetik kannobinoid hammaddesi, 170 kullanımlık sentetik kannobinoid, 75 adet sentetik ecza hapı, 70 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi.

02.07.2024 18:38
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Çorum polisi tarafından merkez ve Osmancık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve Osmancık ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, 8 kişi gözaltına alındı. Şahısların araçlarında, ikametlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 3 bin 350 gram skunk, 180 gram sentetik kannobinoid hammaddesi, 170 kullanımlık sentetik kannobinoid, 75 adet sentetik ecza hapı, 70 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 8 şahıs da tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Osmancık, Çorum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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