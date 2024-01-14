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Çorum'da Yakınlarından Haber Alamayan Adam Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Çorum'da Yakınlarından Haber Alamayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Çorum'un Çöplü Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Necmettin Yaşar'dan bir süredir haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, kilitli kapıyı açarak içeri girdiklerinde Necmettin Yaşar'ın hareketsiz bir şekilde yattığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum\'da Yakınlarından Haber Alamayan Adam Evinde Ölü Bulundu
14.01.2024 - 10:12,
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Çorum'da yakınlarının bir süredir haber alamadığı 61 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, Çöplü Mahallesi Kunduzhan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 yaşındaki Necmettin Yaşar'dan bir süredir haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kilitli kapıyı açmasının ardından içeriye giren ekipler Necmettin Yaşar'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı adamın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Necmettin Yaşar'ın karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Çorum, Olaylar, Soruşturma, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Yakınlarından Haber Alamayan Adam Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika


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