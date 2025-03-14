Çorum\'da Yaşlı Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü

Çorum'un Kargı ilçesinde eşi teravih namazı için camideyken eve giren kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülen ve akabinde de ev ile birlikte yakılmak istenilen yaşlı kadın, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Cenazenin ardından konuşan yaşlı kadının kardeşi, ablasının eziyet edilerek öldürüldüğünü ve altınlarının alındığını söyledi.

Olay, 12 Mart gece akşam saatlerinde Çorum'un Kargı ilçesi Akkise köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Eşref Kış, teravih namazı için camiye gitti. Teravih namazının ardından evine dönen Eşref Kış, evden dumanlar yükseldiğini fark etti. Hemen içeri giren Eşref Kış, eşi Hatice Kış'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, 77 yaşındaki Hatice Kış'ın 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ve cesedinin de ateşe verildiği tesit edildi. Yapılan incelemelerde eve giren şüphelilerin Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın bileziği ile evde bulunan kese içerisindeki altınları alarak kaçtıkları belirlendi.

Kargı Cumhuriyet Savcılığı ile Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayla ilgili inceleme ve araştırmaları devam ederken, şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Kargı Devlet Hastanesinin morguna kaldırılan Hatice Kış'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından köye getirildi. Burada helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazının akabinde Hatice Kış'ın cenazesi, Akkise köyünde aile kabristanına defnedildi. Cenazede ailenin yakınları sinir krizi geçirerek yaşanan olaya tepki gösterdiler.

"Bu acı olaydan dolayı büyük bir üzüntü aynı zamanda da merak içerisindeyiz"

Olayla ilgili konuşan Hatice Kış'ın kardeşi Üzeyin Avcı, "Bu acı olaydan dolayı büyük bir üzüntü içerisindeyiz, aynı zamanda da merak içerisindeyiz. Önceki akşam teravih namazı saatinde gerçekleşti. Eşi olan eniştem, teravih namazında olduğu sırada eve gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından önce ablam zorlanmış. Değerli eşyalarının, altınlarının ortaya çıkartılması için kendisine baskı ve eziyet edildiğini öğrendik. Bunlar olduktan sonra bıçaklama olayı gerçekleşmiş. Ablam canice bıçaklanmış. En sonunda da ara koridorda yakılmış. Ev ile birlikte yanması istenmiş. Çok canice, hunharca bir olay. Çok üzüntülüyüz. Jandarma ve savcılık olayın peşindeler. Kendileri ile adli tıp kurumunda beraberdik ve görüşüp bilgiler aldık. Devletimiz, ellerinden gelen çalışmayı, soruşturmayı şu aşamada yürütüyor. İnşallah medyadan da bu konuda yardımcı olmalarını ve hunharca, canice bir şekilde öldürülen ablamın faillerinin bulunmasını, olayın aydınlatılmasını bekliyoruz" dedi.

"Eldeki bilgi ve belgelere göre herhangi bir şüpheli ya da net bir bilgi yok"

2 kişinin olayı gerçekleştirdiğini belirten Üzeyir Avcı, "Elimizdeki belgelere göre şu anda okul kamerası görüntüleri bulunuyor. Net olmamakla birlikte iki kişinin eşkalinin olduğu söyleniyor. Kameralara yansımış. Yetkililerden aldığımız bilgi bu. Bunun dışında net bir bilgi bulunmuyor. O yüzden şu anda en yakınlarımızdan başlayarak, köy halkı dahil köyün içinden dışından kimler var ise bir şekilde araştırılması ve bu olayın ortaya çıkartılması gerekiyor. Şu andaki eldeki bilgi ve belgelere göre devletimizin yetkililerine göre herhangi bir şüpheli ya da net bir bilgi yok" diye konuştu.

"Elindeki ve kolundaki altın ve bilezikler alınmış"

Zor kullanılarak ve işkence edilerek kolundaki bilezikleri ile evdeki altınların alındığını ifade eden Avcı, "Çok büyük bir miktarda altın olduğunu ben düşünmüyorum. Bu konuda çok net bir bilgim yok. Sadece yetkililerin bizlere vermiş oldukları bilgilere göre elindeki ve kolundaki altın ve bilezikler alınmış hem de zorlamak suretiyle, işkence ve baskı yaparak, eziyet ederek muhtemelen keselerde saçılmış ortalığa, evin farklı yerlerinde olan altınlarını aldıklarını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"En kısa sürede gerçeğin, hakikatin ortaya çıkmasını istiyoruz"

En kısa sürede olayın aydınlatılmasını beklediklerini belirten Avcı, "En kısa sürede gerçeğin, hakikatin ortaya çıkmasını ve bu canilerin yakalanmasını istiyoruz. Çünkü bu sıradan bir olay değil, sıradan bir öldürme olayı da değil, işin içinde çünkü eziyet var, canilik var, hunharlık var. İnsanlık dışı bir olay. Bir an önce aydınlatılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM