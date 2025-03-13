Çorum'daki fabrika yangını kontrol altına alındı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın:

"İtfaiyemizi tebrik ediyorum, yoğunluklu bir çalışma ile kontrol altına aldılar"

ÇORUM - Çorum'da gıda ürünleri üreten fabrikada çıkan yangın yaklaşık 2 saat süren müdahale ile kontrol altına alındı. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "İtfaiyemizi tebrik ediyorum. Çok hızlı, yerinde, zamanında, yoğunluklu bir çalışma ile kontrol altına aldılar" dedi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Çorum Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde'de bulunan Aksular firmasına ait gıda ürünleri üreten fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın üretim bölümünde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından fabrikada bulunan çalışanlar tahliye edilirken, 7 kişi dumandan etkilendi.

"İtfaiyemizi tebrik ediyorum"

Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışması ile yangın kontrol altına alındı. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, itfaiye ekiplerinden yangınla ilgili bilgi aldı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, "İftarın hemen sonrasında belediyemize ihbar düştü. İhbarın hemen neticesinde de en kısa sürede olay yerine ulatı. Görmüş olduğunuz unlu mamüller üreten bir fabrikamızdaki yangın çok büyüktü. Şu an yangın büyük oranda kontrol altına alınmış durumda. Fabrika çalışanlarına, tüm çalışanlarımıza geçmiş olsun diyorum. Rabbim bir daha göstermesin. İtfaiyemizi tebrik ediyorum. Çok hızlı, yerinde, zamanında, yoğunluklu bir çalışma ile kontrol altına aldılar. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

"2 saatlik süre içerisinde yangını kontrol altına aldık"

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürü Adil Rahmi Balcı ise, "Saat 19.30 sıralarında ihbar merkezime düştü. İlk çıkışı müfreze ekibimiz yaptı. Arkasından takviye ekipleri ve merkez ekibimiz çıktı. Yaklaşık 20 arazöz ve 80 personelimiz yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik süre içerisinde yangını kontrol altına aldık. Diğer bölgelere sirayet etmeden ygngını kontrol altına almayı başardık" dedi.