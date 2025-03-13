Çorum'daki Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çorum'daki Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Çorum'da gıda ürünü üreten bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, itfaiye ekiplerini tebrik ederek yangının büyümeden söndürüldüğünü açıkladı. Yangında 7 kişi dumandan etkilendi.

13.03.2025 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'daki fabrika yangını kontrol altına alındı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın:

"İtfaiyemizi tebrik ediyorum, yoğunluklu bir çalışma ile kontrol altına aldılar"

ÇORUM - Çorum'da gıda ürünleri üreten fabrikada çıkan yangın yaklaşık 2 saat süren müdahale ile kontrol altına alındı. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "İtfaiyemizi tebrik ediyorum. Çok hızlı, yerinde, zamanında, yoğunluklu bir çalışma ile kontrol altına aldılar" dedi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Çorum Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde'de bulunan Aksular firmasına ait gıda ürünleri üreten fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın üretim bölümünde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından fabrikada bulunan çalışanlar tahliye edilirken, 7 kişi dumandan etkilendi.

"İtfaiyemizi tebrik ediyorum"

Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışması ile yangın kontrol altına alındı. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, itfaiye ekiplerinden yangınla ilgili bilgi aldı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, "İftarın hemen sonrasında belediyemize ihbar düştü. İhbarın hemen neticesinde de en kısa sürede olay yerine ulatı. Görmüş olduğunuz unlu mamüller üreten bir fabrikamızdaki yangın çok büyüktü. Şu an yangın büyük oranda kontrol altına alınmış durumda. Fabrika çalışanlarına, tüm çalışanlarımıza geçmiş olsun diyorum. Rabbim bir daha göstermesin. İtfaiyemizi tebrik ediyorum. Çok hızlı, yerinde, zamanında, yoğunluklu bir çalışma ile kontrol altına aldılar. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

"2 saatlik süre içerisinde yangını kontrol altına aldık"

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürü Adil Rahmi Balcı ise, "Saat 19.30 sıralarında ihbar merkezime düştü. İlk çıkışı müfreze ekibimiz yaptı. Arkasından takviye ekipleri ve merkez ekibimiz çıktı. Yaklaşık 20 arazöz ve 80 personelimiz yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik süre içerisinde yangını kontrol altına aldık. Diğer bölgelere sirayet etmeden ygngını kontrol altına almayı başardık" dedi.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'daki Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rangers-Fenerbahçe maçının ilk 11’leri belli oldu Rangers-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
İsveç’te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı İsveç'te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı
Hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever’in son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu Hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever'in son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu
Niğde’de mumya kaçakçılığı operasyonda 7 kişi tutuklandı Niğde'de mumya kaçakçılığı operasyonda 7 kişi tutuklandı
2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar 2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar
İmzayı attığına pişman oldu Dünyaca ünlü yıldızının biletini 1 ayda kestiler İmzayı attığına pişman oldu! Dünyaca ünlü yıldızının biletini 1 ayda kestiler
Trump, Putin’in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil Trump, Putin'in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’terör’ mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'terör' mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim
Metroda Kavga: Tekme ve Küfür Metroda Kavga: Tekme ve Küfür
Osimhen’den Galatasaraylıları mest edecek itiraflar Osimhen'den Galatasaraylıları mest edecek itiraflar
Polis, intihara kalkışan genç kızı son anda kurtardı Polis, intihara kalkışan genç kızı son anda kurtardı
Putin’den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz Putin'den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti
Hakan Çalhanoğlu’nun yanına bir Türk daha Hakan Çalhanoğlu'nun yanına bir Türk daha

22:24 Trump, “Grönland’ın ilhakı gerçekleşecek“ dedi, NATO Genel Sekreteri destek verdi Trump, "Grönland'ın ilhakı gerçekleşecek" dedi, NATO Genel Sekreteri destek verdi
22:22 Fenerbahçe’de Rangers maçına dakikalar kala şok sakatlık Fenerbahçe'de Rangers maçına dakikalar kala şok sakatlık
22:00 İngiltere barış için Ukrayna’ya asker konuşlandıracak İngiltere barış için Ukrayna'ya asker konuşlandıracak
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti
18:53 Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti
10:10 Konut satışlarında adeta talep patlaması yaşanıyor Konut satışlarında adeta talep patlaması yaşanıyor
10:08 Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, ’’Oruç’’ uyarısı yapanlara kızdı Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, ''Oruç'' uyarısı yapanlara kızdı
10:08 Galatasaray, çuvalla para verip aldığı futbolcuyu sezon sonunda gönderiyor Galatasaray, çuvalla para verip aldığı futbolcuyu sezon sonunda gönderiyor
09:55 Son anket Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu Son anket! Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu
09:47 Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam
09:41 İstanbul’da cinayet, oto tamircisine kurşun yağdırdı İstanbul'da cinayet, oto tamircisine kurşun yağdırdı
09:32 Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 23:03:51. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum'daki Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.