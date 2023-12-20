Çorum Sungurlu\'da Ev Yangını

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangında evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Akçakent Mahallesi'nde N.A.'ya ait evin mutfak kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen belediye itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangında evin mutfak bölümünde bulunan eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ÇORUM