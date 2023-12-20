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Çorum Sungurlu'da Ev Yangını - Son Dakika
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Çorum Sungurlu'da Ev Yangını

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucunda evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çorum Sungurlu\'da Ev Yangını
20.12.2023 - 09:03,
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangında evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Akçakent Mahallesi'nde N.A.'ya ait evin mutfak kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen belediye itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangında evin mutfak bölümünde bulunan eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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