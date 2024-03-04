Çorum\'un Alaca ilçesinde iki genç bıçaklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde iki grup arasında para isteme mevzusu nedeniyle çıkan tartışmada iki genç bıçaklandı
Olay, Yıldızhan Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, S.A.Ü. (17) ve K.B. (17) sokakta yürüyerek evlerine giderken, B.D. (17) ve A.T. (17) önlerini keserek sigara ve para istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada S.A.Ü. (17) ve K.B. (17) yanlarında bulundurdukları bıçakla B.D. ve A.T.'yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan gençler kendi imkanlarıyla Alaca Devlet Hastanesi giderek tedavi altına alındı. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu kaçan zanlıları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
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Çorum'un Alaca ilçesinde, A.T. ve B.D. isimli iki kişi, Yıldızhan Mahallesi'nde karşılaştıkları S.A.Ü. ve K.B. ile sigara isteme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce S.A.Ü. ve K.B. bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.T. ve B.D. ise gözaltına alındı.
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