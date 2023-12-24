Çorum\'un Alaca ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca- Sungurlu karayolu üzerindeki Eren köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca'dan Sungurlu istikametine gitmekte olan Serdar Gökhan K. yönetimindeki 06 CMM 989 plakalı otomobil ile Alaca şehir merkezinden Eren köyü istikametine gitmekte olan Erdoğan P. yönetimindeki 19 ADG 930 plakalı araç Eren köyü kavşağında çarpıştı. Kazayı araç sürücüleri yara almadan atlatırken, 06 plakalı otomobilde bulunan Şeyma K. yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve hamile olduğu öğrenilen kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM