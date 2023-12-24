 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çorum'un Alaca ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'un Alaca ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Alaca-Sungurlu karayolu üzerindeki Eren köyü kavşağında meydana geldi. Kazada yaralanan ve hamile olduğu öğrenilen kadın, Alaca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Çorum\'un Alaca ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı
24.12.2023 - 18:01,
Abone Ol

Çorum'un Alaca ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca- Sungurlu karayolu üzerindeki Eren köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca'dan Sungurlu istikametine gitmekte olan Serdar Gökhan K. yönetimindeki 06 CMM 989 plakalı otomobil ile Alaca şehir merkezinden Eren köyü istikametine gitmekte olan Erdoğan P. yönetimindeki 19 ADG 930 plakalı araç Eren köyü kavşağında çarpıştı. Kazayı araç sürücüleri yara almadan atlatırken, 06 plakalı otomobilde bulunan Şeyma K. yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve hamile olduğu öğrenilen kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Serdar Gökhan, Sungurlu, Çorum, Soruşturma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'un Alaca ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


18:47
Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar
18:22
Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu
18:21
İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği
18:16
ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi? ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi?
17:13
Canlı anlatım! Derbi başladı Canlı anlatım! Derbi başladı
17:04
Özgür Özel'den 'bildiri' açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor Özgür Özel'den "bildiri" açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor
16:36
DEM Parti kongresinde teröristler için 'şehit' deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
16:31
Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi

Son Dakika
18:47 Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar
18:22 Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu
18:21 İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği
18:16 ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi?
17:13 Canlı anlatım! Derbi başladı
17:04 Özgür Özel'den "bildiri" açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor
16:36 DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
16:31 Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi
16:17 Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek
15:17 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 19:17:00. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'un Alaca ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement