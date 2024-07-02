Çorum'un Sungurlu ilçesinde 34 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde 34 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu

Çorum\'un Sungurlu ilçesinde 34 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Hacı Abanuzoğlu'nun evinden gelen koku üzerine yapılan ihbar sonucunda, sağlık ekipleri tarafından ölü bulundu. Abanuzoğlu'nun yaklaşık 6 gün önce epilepsi nöbeti geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, incelemelerin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.07.2024 18:34
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde 34 yaşındaki vatandaş, evinde ölü bulundu.

Olay, Sungurlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Abanuzoğlu'nun (34) yaşadığı evden koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hacı Abanuzoğlu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Evde yalnız olduğu öğrenilen Abanuzoğlu'nun yaklaşık 6 gün önce öldüğü tespit edildi. Epilepsi hastası olan Abanuzoğlu'nun nöbet geçirerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Abanuzoğlu'nun cenazesi ekiplerin incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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