Çorum'un Sungurlu ilçesinde ev yangını - Son Dakika
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde ev yangını

Çorum\'un Sungurlu ilçesinde ev yangını

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyünde bir evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

12.04.2024 18:50  Güncelleme: 19:06
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yangın, ilçeye bağlı Arifegazili köyünde çıktı. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Gülbaş'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yan tarafta bulunan evlere sıçramadan alevleri söndürdü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'un Sungurlu ilçesinde ev yangını - Son Dakika

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