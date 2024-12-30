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Çukura düşen 20'ye yakın aracın tekerleri patladı

SAMSUN - Samsun'da altyapı çalışması yapılan bir yolda kazılan çukura düşen 20'ye yakın aracın tekerleri patladı.

Olay, Atakum ilçesi Şehit Pilot Gürcan Ulucan Caddesi üzeri Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede müteahhit bir firma tarafından gerçekleşen altyapı çalışmasında açılan çukura yağmurun da etkisiyle düşen araçların lastikleri patladı. 1'i resmi 20'ye yakın araçta maddi zarar meydana geldi. Araç sahipleri, çalışmayı yapan firmanın önlem almadığı için tekerlerinin patladığını belirtti.

Lastikleri patlayan araçlar, çekiciler ile kaldırıldı.