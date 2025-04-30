Daday\'da Bina Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde üç katlı yarı betonarme bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Daday ilçesi Selalmaz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık Kuruhüseyino'ya ait üç katlı evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Daday ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında üç katlı yarı betonarme bina kullanılmaz hale geldi. - KASTAMONU