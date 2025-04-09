Dansçı T.T. Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Dansçı T.T. Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cenazesi ailesi tarafından kabul edilmeyen dansçı T.T., Sakarya'da defnedildi. İntihar ihtimali üzerinde duruluyor.

09.04.2025 17:24
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Ailesi cenazeyi kabul etmedi, evinde ölü bulunan dansçı Sakarya'da defnedildi

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan ve arkadaşları tarafından ölü olarak bulunan 30 yaşındaki dansçı, son yolculuğuna uğurlandı. Şanlıurfa'da yaşayan ailesinin kabul etmediği genç dansçının cenazesini otopsi işlemleri sonrasında teyzesi, eniştesi ve kuzenleri Mersin'den gelerek teslim aldı.

Serdivan ilçesinde dün meydana gelen olayda, 30 yaşındaki dansçı T.T'den haber alınmayan arkadaşları evine gitti. Eve girenler, genç kadını hareketsiz halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri T.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olayın intihar olabileceğini ihtimali üzerinde duruyor. Ayrıca, genç kadının daha önceki zamanlarda da intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü. Şanlıurfa'da yaşayan ailesinin kabul etmediği genç dansçının cenazesini otopsi işlemleri sonrasında teyzesi, eniştesi ve kuzenleri Mersin'den gelerek teslim aldı. Genç kadının cenazesi, Adapazarı ilçesinde bulunan Karaosman Camii'ne öğle ezanı sonrasında kılınan namazın ardından Emirsultan-2 Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye hayatını kaybeden T.T.'nin teyzesi, eniştesi, kuzenleri, arkadaşları ve camii cemaati katıldı.

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Kaynak: İHA

Serdivan, Sakarya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dansçı T.T. Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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