Define Arayan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iş makineleri ile ormanda define arayan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kazimiye Mahallesi'nde iş makineleri ile kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye gitti. İş makineleri yardımı ile bölgede define arayan 5 kişi, jandarma ekiplerine yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - SAKARYA
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