Delta Uçağında Türbülans: 25 Yaralı

ABD merkezli Delta Havayolları'nın Salt Lake City- Amsterdam seferini gerçekleştiren yolcu uçağının şiddetli türbülansa yakalanması sonucu 25 kişi yaralanırken, yolcu uçağı Minneapolis kentine acil iniş gerçekleştirdi.

ABD merkezli Delta Havayolları'na ait Salt Lake City'den Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitmek üzere havalanan DL56 sefer sayılı uçağı, yaşanan şiddetli türbülansın ardından rotasını değiştirdi. ABD'nin Minneapolis kentine yerel saatle 19.45'te acil iniş yapan uçakta yaşanan "şiddetli" türbülans nedeniyle 25 kişi yaralandı. Yolcu uçağı havalimanına güvenli şekilde iniş yaptıktan sonra uçağa yönlendirilen sağlık ekibi, yaralılara müdahale etti. Yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Delta Havayolları'ndan yapılan açıklamada, yolcularla iletişimde olunduğu kaydedildi. Uçakta 275 yolcu ve 13 mürettebatın bulunduğu da açıklandı.

ABD'de Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun resmi rakamlarına göre 2009 yılından bu yana türbülans nedeniyle 207 ciddi yaralanma vakası yaşandı. - MİNNESOTA