Denizde Çarpışma: 37 Mürettebat Kurtarıldı

İngiltere'nin Doğu Yorkshire kıyısındaki Kuzey Denizi'nde bir petrol tankeri ile yük gemisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazadan her iki gemide bulunan toplam 37 mürettebat sağ olarak kurtuldu.

İngiltere'nin Doğu Yorkshire kıyısı açıklarında Kuzey Denizi'nde MV Stena Immaculate adlı petrol tankeri ile Solong adlı yük gemisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazadan her iki gemide bulunan toplam 37 mürettebat sağ olarak kurtuldu. Yetkililer, 1 mürettebatın tedavi altında olduğunu açıkladı.

ABD ordusu için jet yakıtı taşıyan Stena Immaculate'i işleten ABD merkezli Crowley Ship Management, çarpışmanın etkisiyle gemide bulunan jet yakıtı tankında sızıntı meydana geldiğini ve yangın çıktığını belirterek, bu nedenle gemide çok sayıda patlama meydana geldiğini aktardı. Şirket ayrıca jet yakıtının denize döküldüğünü ifade etti.

Yetkililer, kazada sabotaj ya da başka bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı. - LONDRA