Denizde Kaybolan Enes Açıkça Toprağa Verildi

Sarıyer Kısırkaya'da denizde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 18 yaşındaki Enes Açıkça, son yolculuğuna uğurlandı.

Sarıyer Kısırkaya'da, 29 Haziran'da denize girdikten sonra kaybolan Enes Açıkça (18) ve Sedat Yağız'ın (22) cansız bedenleri yapılan çalışmalar sonucunda bulundu. Otopsi işlemlerinin ardından iki gencin cenazesi ailelerine teslim edildi.

Aileleri tarafından cenazesi teslim alınan Enes Açıkça'nın cenaze namazı Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesinde bulunan Tepebaşı Yıldız Camii'nde kılındı. Cenaze namazına Açıkça'nın ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı. Ardından Açıkça'nın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. - İSTANBUL