Denizdeki genç cenazesi Kastamonu\'ya defnedildi

Trabzon'un Akçaabat ilçesi denize düşerek hayatını kaybeden genç adamın cenazesi, memleketi Kastamonu'da defnedildi. Gencin, üniversite diplomasını almak için Trabzon'a gittiği öğrenildi.

Olay, 26 Mart'ta Trabzon'un Akçaabat ilçesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde denizde bir erkek cesedi bulan balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri tarafından denizden çıkarılan cesedin, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi nüfusuna kayıtlı Yunus Emre Öztürk'e ait olduğu belirlendi.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Öztürk'ün cenazesi Kastamonu'ya getirildi. Esentepe Mahallesi Suluceviz Yıldırım Beyazıt Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından helallik alındı ve Öztürk, aile kabristanında dualarla toprağa verildi.

Genç adamın, üniversite diplomasını almak için Trabzon'a gittiği öğrenildi. - KASTAMONU